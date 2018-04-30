В Петербурге на военно-историческом фестивали под танк Т-60 упали двое детей и мужчина

Неприятным инцидентом ознаменовался военно-исторический фестиваль в Приморском районе Санкт-Петербурга. Организаторы мероприятия «Боевая сталь» разрешили всем желающим покататься верхом на танке, не особо заботясь о технике безопасности.

В результате при преодолении насыпи двое человек слетели с боевой машины. Изданию Фонтанка.ру удалось узнать, что управлял танком Т-60 49-летний танкист. Под технику угодили двое детей – 9 и 15 лет. Им диагностированы легкие травмы, соответственно пальцев рук и болевое ощущение в боку.

Чуть меньше повезло 32-летнему мужчине. У него множественные ссадины, ушиб грудной клетки, перелом ноги. Сообщается, что от пострадавшего исходил запах алкоголя. Следственные органы проводят проверку по данному инциденту.