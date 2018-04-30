В Сирии ракетным ударом уничтожен завод по производству ракет

В результате ракетного удара Израиля по складам оружия сирийской правительственной армии в провинции Хама и Алеппо уничтожен завод по производству ракет.

На странице Conflict Intelligence Team в Facebook сообщается: «В ночь с 29 на 30 апреля ракетный удар поразил базы проасадовских сил на территории Сирии. Сообщалось о поражении двух целей в провинциях Хама и Алеппо, а также как минимум о 18 погибших иранских бойцах, которые выступают в поддержку дамасского правительства».

При этом аналитик Le Beck International Майкл Хоровитц отмечает, что одна из пораженных целей представляет собой подземный завод по производству ракет, построенный еще до начала гражданской войны с помощью специалистов КНДР внутри горы Джебель-Таксис в провинции Хама.

Эксперты считают, что наращивание израильских ударов по Сирии может быть связано с укреплением позиций Ирана и лояльной ему ливанской «Хезболлы» по мере разгрома сирийской оппозиции. Также, свою роль может сыграть российская угроза поставить Сирии зенитные ракетные комплексы С-300.