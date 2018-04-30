В США назвали пять «худших российских пистолетов» (ФОТО)

Пистолет ОЦ-23 «Дротик»

В этом тяжёлом, весящем почти килограмм пистолете используется патрон калибра 5,45x18 мм, изначально предназначенный для лёгкого пистолета ПСМ, которым в основном пользуются сотрудники спецслужб и офицеры высокого ранга.

Это делает ОЦ-23 в некоторой степени бессмысленным оружием, поскольку патрон 5,45x18 мм весьма слаб.

Однако достоинство такого патрона в том, что он эффективно пробивает мягкие бронежилеты, чего не может сделать патрон пистолета Макарова калибра 9x19 мм.

При этом сделанный гораздо раньше табельный патрон для пистолета Токарева 7,62x25 мм тоже пробивает мягкие бронежилеты, а после проникновения обладает большей ударной силой, поражая цель.

Несмотря на автоматический принцип действия и умопомрачительный темп стрельбы (до 1 800 выстрелов в минуту), ОЦ-23 показал слабые результаты, и на вооружение его не приняли.

Ещё один неудачный пистолет — револьвер системы Наган образца 1895 года.

Револьвер системы Наган образца 1895 года

Как отмечает издание, «когда его приняли на вооружение, этот револьвер был весьма неплох и не уступал австрийскому Rast-Gasser M1898 и другим европейским образцам».

Наган оставался главным личным оружием в российской и Советской Армии вплоть до 1930-х годов, когда ему на смену пришёл пистолет Токарева. Однако за это время появилось новое поколение пистолетов и револьверов, серьёзно превосходящих модель 1895 года — с более мощными патронами и возможностью быстрой перезарядки.

«Любой стрелявший из нагана образца 1895 года скажет вам, что худшее в этом револьвере — необычайно тугой спуск», — считает автор статьи. Из-за этого, по убеждению эксперта The National Interest, револьвер системы Наган образца 1895 года можно назвать худшим из приводимого списка.

При этом, несмотря на свои недостатки, наган имел весьма прочную и надёжную конструкцию и участвовал почти во всех крупных конфликтах XX века. У него даже был глушитель, что редкость для револьверов.

Пистолет П-96С также пополнил список худших моделей в истории.

Его предшественником был пистолет П-96, одна из первых российских попыток создать пистолет типа Глока. Так же, как и у Глока, у П-96 отсутствовал внешний предохранитель, а также имелась рамка из полиамида и патроны 9x19 мм Парабеллум.

Что интересно, в этом пистолете использовалось запирание с поворотом ствола при его коротком ходе, что обеспечивало подачу боеприпасов из двухрядного магазина без их перестроения.

Пистолет был представлен на войсковые испытания, но проверку не прошёл.

П-96С — это адаптированная модель под патрон 9x17 мм для продажи частным охранным предприятиям. Запирание с поворотом ствола сохранили и для более слабого патрона, из-за чего конструкция усложнилась.

По своим тактико-техническим характеристикам П-96С уступал пистолету Макарова под патрон 9x17 мм, а поэтому оказался в коммерческом плане неудачным, и в конце 1990-х годов его производство свернули.

Четвёртый в списке — Пистолет «Стриж» компании «Арсенал». Это один из новейших российских пистолетов.

Пистолет «Стриж» компании «Арсенал»

Пластиковая рамка пистолета и его технические характеристики позволяют стрелку быстро вести огонь по цели. У него очень низкая ось канала ствола, а запирание ствола происходит при движении затвора вперёд, в отличие от системы Браунинга, что повышает точность.

Однако у пистолета есть несколько очевидных недостатков. Во-первых, многие говорят о его ненадёжности: у пистолета слабый удар по капсюлю, и иногда не извлекается гильза. К тому же профессиональные издания пишут, что спуск у «Стрижа» «очень тугой» и «нечёткий».

Последний в списке — пистолет Ярыгина ПЯ/МП-443 «Грач».

С тех пор как пистолет Ярыгина в 2003 году приняли на вооружение в российской армии и в Министерстве внутренних дел, у него обнаружилось огромное количество проблем. Отчасти это связано с конструкцией пистолета.

Например, некоторые пользователи жалуются, что у него неэргономичная рукоятка — угловатая и слишком большая. Слишком широкая мушка отрицательно сказывается на точности стрельбы, хотя это должно было ускорить прицеливание.

Но самая большая проблема ПЯ заключается в том, что при стрельбе из него часто происходят нарушения подачи патронов и прихваты гильз.

Ещё один важный изъян ПЯ заключается в том, что гарантированное количество выстрелов у него всего 4 тысячи. Это намного меньше любого табельного пистолета НАТО.