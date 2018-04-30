В Техасе стартовала суборбитальная ракета New Shepard

Суборбитальная ракета New Shepard стартовала в Техасе в восьмой испытательный полет, компания Blue Origin ведет прямую трансляцию запуска.Старт многоразовой ракеты был дан в 20.07 мск с площадки в штате Техас. Для РН это второй полет, она совершила первый старт в декабре 2017 года.В рамках очередного испытания на борту капсулы находятся научные эксперименты, принадлежащие НАСА и университету из Германии, а также изображающий "космического пассажира" манекен.В соответствии с разрабатываемой Blue Origin технологией, после запуска капсула отделится от несущей ее ракеты, после чего совершит возвращение на Землю на парашютах, ракета-носитель, в свою очередь, также совершит вертикальную посадку на Землю.Как сообщалось накануне старта, это третья созданная Blue Origin ракета New Shepard. Первая потерпела крушение при посадке в 2015 году, вторая совершила пять безаварийных суборбитальных полетов, после чего завершила старты.