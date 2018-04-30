В Туве произошло обрушение на шахте

В шахте ООО «УК Межегейуголь», которая находится в Тандинском районе Тувы, произошло обрушение породы.

«В 11:07 по местному времени 30.04.2018 года в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение по факту обрушения в шахте ООО «УК Межегейуголь» в Тандинском районе», — сообщает главное управление МЧС по республике Тува.

В сообщении уточняется, что на месте происшествия работают 21 человек и три единицы техники, включая 15 сотрудников и одну единицу техники от министерства по чрезвычайным ситуациям.