Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Вертолеты армейской авиации ВВО совершили 30 вылетов на оказание помощи в тушении пожаров на территории Амурской области

Группа вертолетов армейской авиации Восточного военного округа, оказывающая помощь в борьбе с пожарами в Амурской области, с начала работы совершила 30 вылетов для доставки огнеборцев и грузов. Экипажи провели в воздухе более 80 часов.

Радиус действия авиационной группы составляет 200-250 километров. Работа ведется по тушению крупных лесных пожаров, действующих на территориях Шимановского, Мазановского, Ромненского и Зейского районов региона.

Полеты проходят в сложных условиях сильной задымленности и ветра. Посадки вертолетов как правило производятся в заболоченой труднодоступной местности, что требует от экипажей повышенного мастерства в ориентировании и пилотировании вертолетов. Ведется мониторинг контроля действующих пожаров и обнаружения новых возгораний.

Напомним, 22 апреля с.г. авиационная группа вертолетов Ми-8АМТШ армейской авиации ВВО из Хабаровского края направлена в Амурскую область для оказания помощи в тушении пожаров. В регионе сохраняется сложная пожарная обстановка. Этому способствуют условия сухой жаркой погоды и сильного ветра. С 7 апреля на территории области действует режим ЧС.