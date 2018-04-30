Власти Калининграда отказались пустить собак в «Бессмертный полк»

Калининградские власти решили запретить участие собак в традиционном шествии «Бессмертный полк», которое уже несколько лет подряд проводится в День Победы 9 мая, передает РИАНовости. Причиной отказа стали опасения по поводу «возможных непредсказуемых последствий».

По словам главы Совета ветеранов Калининградской области, члена Общественной палаты Юрия Быченкова, некоторые руководители ветеранских организаций региона оказались категорически против шествия с собаками, потому что те, по их мнению, «могут выйти из-под контроля во время многолюдного мероприятия».

За участие собак высказался руководитель регионального штаба общественно-политического движения «Бессмертный полк» Василий Кучер, а инициировавшая эту идею Екатерина Карамарина заверила, что все собаки, которых планировалось допустить на шествие, прошли специальную подготовку.

Совет ветеранов Калининградской области пообещал штабу «Бессмертного полка» помочь с организацией участия собак в шествии на следующий год.