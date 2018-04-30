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Военные объекты Сирии подверглись ракетному удару


Добавлено: 30 апр 2018 в 06:27, Категория: Общество
Военные объекты Сирии подверглись ракетному удару

По сирийской территории нанесен ракетный удар.

Военные объекты сирийских правительственных сил подверглись ночной воздушной атаке. На данный момент неизвестно, кто причастен к обстрелу и есть ли пострадавшие.

Удар нанесен в окрестностях городов Хама и Алеппо. Как сообщил источник изданию РИА, атака совершена с помощью «вражеских ракет».

После атаки на склад, принадлежащий сорок седьмой бригаде армии САР в окрестностях сирийского горада Хама возник сильный пожар. А также нанесен удар по складу вблизи Алеппо.

Звуки взрывов до сих пор слышны в окрестностях этих сирийских городов.

Нападение совершено на следующий день, после того, как сирийское правительство заявило о заключении соглашения с боевиками. Они согласились выполнить ряд важнейших требований официального Дамаска, сообщает lenta.


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Добавлено: 30 апр 2018 в 06:27, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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