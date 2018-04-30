Военные ВСУ массово дебоширят в поездах

В украинских поездах около 5 тысяч военнослужащих ВСУ стали участниками нарушения общественного порядка во время поездок.

С начала текущего года уже зафиксировано свыше 600 инцидентов. Об этом сообщает Военная служба правопорядка, при этом утверждая что наблюдается тенденция к снижению количества таких происшествий.

«Наблюдается динамика к снижению числа дебоширов-военных в поездах: в 2017 году на 30% меньше по сравнению с 2016-м, а за два месяца 2018-го — на 50% меньше — по сравнению с 2017-м годом», — говорится в сообщении.

После таких инцидентов «Укрзализныця» несет финансовые убытки, а дебоширов задерживают. Всего в прошлом году было зафиксировано 8,6 тысяч правонарушений, связанных с безопасностью и правопорядком на ж/д транспорте по данным Нацполиции.