Возможный бой Нурмагомедова и Макгрегора должен пройти в Лас-Вегасе

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что если бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора состоится, то он пройдет в Лас-Вегасе.

"Если ты организуешь такой большой бой, ты должен провести его в Лас-Вегасе. Хабиб будет драться в России в какой-то момент, но это будет не бой с Макгрегором. Он слишком большой. Это должен быть Лас-Вегас", - цитирует Уайта TMZ.

Первый из России: Хабиб Нурмагомедов - чемпион UFC в легком весе. ФОТО

Нурмагомедов в апреле в Нью-Йорке единогласным решением судей победил американца Эла Яквинту и завоевал вакантный титул UFC в легком весе, который ранее принадлежал Макгрегору. Ирландец за несколько дней до боя Нурмагомедова атаковал автобус с участниками турнира UFC 223, в числе которых был российский боец.