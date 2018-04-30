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В РФ неожиданно скончался один из богатейших россиян бизнесменов


Добавлено: 30 апр 2018 в 17:57, Категория: Украина
В РФ неожиданно скончался один из богатейших россиян бизнесменов

На Камчатке во время занятий горнолыжным спортом неожиданно скончался один из богатейших россиян 63-летний основатель и президент группы компаний «Ланит» Георгий Генс.

По предварительным данным, у него оторвался тромб. Известно, что Forbes включал Генса в число 200 богатейших российских бизнесменов. Журнал оценивал его состояние в 700 миллионов долларов.

Генс основал холдинг «Ланит» в 1989 году. Входящие в группу компании заняты IT-дистрибьюцией, консалтингом, аутсорсингом, разработкой софта, а также системной и сетевой интеграцией.


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Добавлено: 30 апр 2018 в 17:57, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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