Все о CR7: 16 фактов, которых вы могли не знать о Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Он самый популярный в мире футболист, а еще он хорош собой и сказочно богат. Кажется, о Криштиану Роналду публика знает абсолютно все, но мы постарались найти факты, которые не так хорошо известны.

1. Роналду — не фамилия

Футболиста зовут Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру, и Роналду — не фамилия, а второе имя. Его спортсмену дали в честь экс-президента США и актера Рональда Рейгана, чьим поклонником являлся отец Криштиану.

2. Он из простой семьи

Мама Криштиану работала поваром, а отец садовником. Футболист говорит, что семья жила бедно и все четверо детей делили одну комнату.

3. Его исключили из школы за плохое поведение

А именно — за то, что 14-летний Роналду бросил стул в учителя, потому что тот, по словам футболиста, "неуважительно себя повел". В школу Криштиану так и не вернулся, а по совету матери сконцентрировался на спорте.

4. У него была операция на сердце

В 15-летнем возрасте у Криштиану обнаружили угрожающую жизни аритмию сердца, которая могла поставить крест на его карьере. Тогда футболист уже тренировался в команде "Спортинг". Спортсмену провели операцию на сердце при помощи лазерной хирургии, уже спустя три дня после нее он вернулся к тренировкам.

5. У него нет татуировок

В отличие от многих других звезд спорта, Роналду не увлекается татуировками, на его теле нет ни одной. Футболист является активным донором крови и в 2008 году даже стал лицом кампании "Красного креста", снявшись в социальной рекламе под лозунгом "У меня нет татуировок, потому что с ними нельзя быть донором крови".

6. В его честь назвали галактику

Группа ученых из Университета Лиссабона, возглавляемая доктором Дэвидом Собралом, в 2015 году открыла галактику, которую назвали Cosmos Redshift 7, сокращенно CR7 — так называют Роналду во всем мире. Ученые подтвердили, что это дань уважения их знаменитому соотечественнику.

7. Его именем назван аэропорт Мадейры

В 2016 году аэропорт португальской Мадейры стал называться международным аэропортом Криштиану Роналду. Напомним, именно в этом городе родился спортсмен. И именно в этом аэропорту установили бронзовый бюст Роналду, который пользователи интернета посчитали чуть ли не самым смешным в мире памятником и который породил так много мемов.

8. Он занимается бизнесом

Криштиану вкладывает свои миллионы в том числе и в бизнес-проекты. Еще в 2006 году в Мадейре открылся первый модный бутик спортсмена под названием CR7, а два года назад начал принимать гостей его пятизвездочный отель — Pestana CR7 Hotel. Он тоже находится на родине спортсмена.

9. Он не пьет и не курит

То, что Роналду не употребляет алкоголь, как пишет пресса, связано с тем, что его отец был алкоголиком и умер в 52 года. Спортсмен неоднократно пытался заставить отца лечиться от зависимости, но тот так и не согласился лечь в клинику.

Он был пьян каждый день, с ним сложно было разговаривать,

— вспоминает спортсмен.

Криштиану судился с газетой Daily Mirror, написавшей, что он был замечен сильно пьяным в ночном клубе. Футболист выиграл дело, и газета выплатила ему компенсацию.

10. Он стоит миллиард

По данным прессы, любой мировой клуб, который захочет заключить контракт с Криштиану Роналду, должен будет заплатить за это удовольствие миллиард долларов.

11. Он активно занимается благотворительностью

В 2012 году Роналду продал выигранную "Золотую бутсу" за полтора миллиона евро, чтобы построить школы в Секторе Газа. Год спустя спортсмен продал другую награду — "Золотой мяч", а вырученные более полумиллиона евро передал фонду Make-A-Wish Foundation, который воплощает в жизнь желания тяжело больных детей. И это лишь часть длинного списка щедрых жестов футболиста за последние несколько лет.

12. Его сын не знает своей матери

Пожалуй, один из самых загадочных моментов в биографии Роналду — появление на свет его старшего сына в 2010 году. До сих пор спортсмен не раскрывает, кто мать мальчика. Ходили слухи о суррогатном материнстве и о тайном романе Криштиану с некой официанткой. Все, что точно известно: Криштиану-младший родился в США, а его мать из Португалии. По информации СМИ, даже сам мальчик не знаком со своей мамой.

Напомним, всего у Роналду четверо детей: близнецов Еву и Маттео родила суррогатная мать, а младшую дочь Алану — подруга спортсмена Джорджина Родригес.

Криштиану-младший

13. Он считает себя одиночкой

По словам Криштиану Роналду, он не особенно общителен.

Среди футболистов у меня немного друзей. Большую часть времени я один, я мало кому доверяю,

— говорил он в интервью. Среди ближайших друзей спортсмена — его старший брат Хуго Авейру и футбольный агент Хорхе Мендес.

14. В его теле всего 10 процентов жира

Это меньше, чем у супермоделей. Рост спортсмена 1,87 м, вес — 84 кг.

15. До Ирины Шейк он встречался с актрисой Джеммой Аткинсон

Британская актриса рассказала, что недолгое время встречалась с Роналду в 2007 году.

Это было безумие, потому что куда бы он ни шел, появлялись фотографы. Когда мы расстались, мне предлагали очень большие деньги за то, чтобы я о нем рассказала, но мне не хотелось этого делать,

— говорит Джемма.

Джемма Аткинсон

16. У него пожизненный контракт с Nike

Криштиану начал сотрудничать с Nike еще в 2003 году, а в 2016-м компания заключила с ним пожизненный контракт, то есть Роналду будет представлять бренд даже после ухода из спорта. До этого марка заключила подобные контракты всего с двумя звездами спорта — баскетболистами Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом.