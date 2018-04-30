Все о CR7: 16 фактов, которых вы могли не знать о Криштиану Роналду

Показать меню
Актуально
Фильм «Дякую» занял второе место на международном фестивале - 23:00 Фильм «Дякую» занял второе место на международном фестивале Мэрия Москвы запретила Навальному проводить акцию 5 мая - 23:00 Мэрия Москвы запретила Навальному проводить акцию 5 мая Центр Москвы перекроют 1 мая - 23:00 Центр Москвы перекроют 1 мая Сотрудники ФБР побеседовали с Федором Емельяненко - 23:00 Сотрудники ФБР побеседовали с Федором Емельяненко Правящая партия Армении покаялась в монополизации власти - 23:00 Правящая партия Армении покаялась в монополизации власти В «Роскосмосе» опровергли сбой ГЛОНАСС во всем мире - 23:01 В «Роскосмосе» опровергли сбой ГЛОНАСС во всем мире Скончался брат Раисы Горбачевой - 23:01 Скончался брат Раисы Горбачевой В России завершается создание дальнего бомбардировщика - 23:11 В России завершается создание дальнего бомбардировщика В Петербурге на день акции Навального согласовали Конопляный марш - 23:12 В Петербурге на день акции Навального согласовали Конопляный марш Власти Армении пообещали не разгонять мирные акции силой - 23:12 Власти Армении пообещали не разгонять мирные акции силой Россия и Белоруссия могут создать единого трейдера для поставок молока - 23:12 Россия и Белоруссия могут создать единого трейдера для поставок молока Обвиненные в бездействии при убийстве пауэрлифтера росгвардейцы отданы под суд - 23:12 Обвиненные в бездействии при убийстве пауэрлифтера росгвардейцы отданы под суд Биосенсоры на основе флуоресцентных белков смогут посекундно регистрировать - 23:13 Биосенсоры на основе флуоресцентных белков смогут посекундно регистрировать процессы в организме «Блестящая работа!» — Рогозин оценил профессионализм пилотов Ил-38, аварийно - 23:18 «Блестящая работа!» — Рогозин оценил профессионализм пилотов Ил-38, аварийно севшего в Жуковском Паранормальная сущность в доме американца странным образом была запечатлена на - 23:56 Паранормальная сущность в доме американца странным образом была запечатлена на фото Ледокол «Илья Муромец» провел атомную подводную лодку в Белом море - 00:11 Ледокол «Илья Муромец» провел атомную подводную лодку в Белом море Что делать, если вас хотят уволить? - 00:32 Что делать, если вас хотят уволить?
» » Все о CR7: 16 фактов, которых вы могли не знать о Криштиану Роналду

Все о CR7: 16 фактов, которых вы могли не знать о Криштиану Роналду


Добавлено: 30 апр 2018 в 21:00, Категория: Шоу-бизнес
Все о CR7: 16 фактов, которых вы могли не знать о Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Он самый популярный в мире футболист, а еще он хорош собой и сказочно богат. Кажется, о Криштиану Роналду публика знает абсолютно все, но мы постарались найти факты, которые не так хорошо известны.

1. Роналду — не фамилия

Футболиста зовут Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру, и Роналду — не фамилия, а второе имя. Его спортсмену дали в честь экс-президента США и актера Рональда Рейгана, чьим поклонником являлся отец Криштиану.

2. Он из простой семьи

Мама Криштиану работала поваром, а отец садовником. Футболист говорит, что семья жила бедно и все четверо детей делили одну комнату.

3. Его исключили из школы за плохое поведение

А именно — за то, что 14-летний Роналду бросил стул в учителя, потому что тот, по словам футболиста, "неуважительно себя повел". В школу Криштиану так и не вернулся, а по совету матери сконцентрировался на спорте.

4. У него была операция на сердце

В 15-летнем возрасте у Криштиану обнаружили угрожающую жизни аритмию сердца, которая могла поставить крест на его карьере. Тогда футболист уже тренировался в команде "Спортинг". Спортсмену провели операцию на сердце при помощи лазерной хирургии, уже спустя три дня после нее он вернулся к тренировкам.

5. У него нет татуировок

В отличие от многих других звезд спорта, Роналду не увлекается татуировками, на его теле нет ни одной. Футболист является активным донором крови и в 2008 году даже стал лицом кампании "Красного креста", снявшись в социальной рекламе под лозунгом "У меня нет татуировок, потому что с ними нельзя быть донором крови".

6. В его честь назвали галактику

Группа ученых из Университета Лиссабона, возглавляемая доктором Дэвидом Собралом, в 2015 году открыла галактику, которую назвали Cosmos Redshift 7, сокращенно CR7 — так называют Роналду во всем мире. Ученые подтвердили, что это дань уважения их знаменитому соотечественнику.

7. Его именем назван аэропорт Мадейры

В 2016 году аэропорт португальской Мадейры стал называться международным аэропортом Криштиану Роналду. Напомним, именно в этом городе родился спортсмен. И именно в этом аэропорту установили бронзовый бюст Роналду, который пользователи интернета посчитали чуть ли не самым смешным в мире памятником и который породил так много мемов.

8. Он занимается бизнесом

Криштиану вкладывает свои миллионы в том числе и в бизнес-проекты. Еще в 2006 году в Мадейре открылся первый модный бутик спортсмена под названием CR7, а два года назад начал принимать гостей его пятизвездочный отель — Pestana CR7 Hotel. Он тоже находится на родине спортсмена.

9. Он не пьет и не курит

То, что Роналду не употребляет алкоголь, как пишет пресса, связано с тем, что его отец был алкоголиком и умер в 52 года. Спортсмен неоднократно пытался заставить отца лечиться от зависимости, но тот так и не согласился лечь в клинику.

Он был пьян каждый день, с ним сложно было разговаривать,

— вспоминает спортсмен.

Криштиану судился с газетой Daily Mirror, написавшей, что он был замечен сильно пьяным в ночном клубе. Футболист выиграл дело, и газета выплатила ему компенсацию.

10. Он стоит миллиард

По данным прессы, любой мировой клуб, который захочет заключить контракт с Криштиану Роналду, должен будет заплатить за это удовольствие миллиард долларов.

11. Он активно занимается благотворительностью

В 2012 году Роналду продал выигранную "Золотую бутсу" за полтора миллиона евро, чтобы построить школы в Секторе Газа. Год спустя спортсмен продал другую награду — "Золотой мяч", а вырученные более полумиллиона евро передал фонду Make-A-Wish Foundation, который воплощает в жизнь желания тяжело больных детей. И это лишь часть длинного списка щедрых жестов футболиста за последние несколько лет.

12. Его сын не знает своей матери

Пожалуй, один из самых загадочных моментов в биографии Роналду — появление на свет его старшего сына в 2010 году. До сих пор спортсмен не раскрывает, кто мать мальчика. Ходили слухи о суррогатном материнстве и о тайном романе Криштиану с некой официанткой. Все, что точно известно: Криштиану-младший родился в США, а его мать из Португалии. По информации СМИ, даже сам мальчик не знаком со своей мамой.

Напомним, всего у Роналду четверо детей: близнецов Еву и Маттео родила суррогатная мать, а младшую дочь Алану — подруга спортсмена Джорджина Родригес.

Криштиану-младший

13. Он считает себя одиночкой

По словам Криштиану Роналду, он не особенно общителен.

Среди футболистов у меня немного друзей. Большую часть времени я один, я мало кому доверяю,

— говорил он в интервью. Среди ближайших друзей спортсмена — его старший брат Хуго Авейру и футбольный агент Хорхе Мендес.

14. В его теле всего 10 процентов жира

Это меньше, чем у супермоделей. Рост спортсмена 1,87 м, вес — 84 кг.

15. До Ирины Шейк он встречался с актрисой Джеммой Аткинсон

Британская актриса рассказала, что недолгое время встречалась с Роналду в 2007 году.

Это было безумие, потому что куда бы он ни шел, появлялись фотографы. Когда мы расстались, мне предлагали очень большие деньги за то, чтобы я о нем рассказала, но мне не хотелось этого делать,

— говорит Джемма.

Джемма Аткинсон

16. У него пожизненный контракт с Nike

Криштиану начал сотрудничать с Nike еще в 2003 году, а в 2016-м компания заключила с ним пожизненный контракт, то есть Роналду будет представлять бренд даже после ухода из спорта. До этого марка заключила подобные контракты всего с двумя звездами спорта — баскетболистами Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом.


Материалы по теме:

Криштиану Роналду стал отцом в четвертый раз
Криштиану Роналду записал видеообращение для сирийских детей
Криштиану Роналду получил в подарок часы с 68 бриллиантами
Криштиану Роналду может во второй раз стать отцом
Добавлено: 30 апр 2018 в 21:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Европе нужно научиться определять свои интересы — экс-глава МИД Германии

Европе нужно научиться определять свои интересы — экс-глава МИД Германии

Выбираем кроссовки на каждый день в каталоге фирменного магазина Street Beat

Выбираем кроссовки на каждый день в каталоге фирменного магазина Street Beat

«Умственно отсталые предатели!» — Фарион обругала русскоязычных украинцев (ВИДЕО)

«Умственно отсталые предатели!» — Фарион обругала русскоязычных украинцев (ВИДЕО)

Фарион предложила «этапировать» Надежду Савченко в «товарном вагоне» к Путину

Фарион предложила «этапировать» Надежду Савченко в «товарном вагоне» к Путину

Новости России
еще новости
Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля

Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля

«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Все о CR7: 16 фактов, которых вы могли не знать о Криштиану Роналду

Все о CR7: 16 фактов, которых вы могли не знать о Криштиану Роналду

Перед тяжелой рабочей неделей Наталья Водянова весело проводит время в кругу семьи: фото

Перед тяжелой рабочей неделей Наталья Водянова весело проводит время в кругу семьи: фото

Гигантское наследство Задорнова досталось его бывшей жене

Гигантское наследство Задорнова досталось его бывшей жене

За три недели до свадьбы Меган Маркл посадила принца Гарри на строгую диету

За три недели до свадьбы Меган Маркл посадила принца Гарри на строгую диету

Новости политики
еще новости
Сторонники Михаила Саакашвили объявили о создании новой политической партии

Сторонники Михаила Саакашвили объявили о создании новой политической партии

Украинцу Грибу в РФ продлили арест

Украинцу Грибу в РФ продлили арест

БПП и

БПП и "Батькивщина" насчитали себе победу в ОТГ

«Это ответный удар»: Трамп выступил с обвинениями в адрес Путина

«Это ответный удар»: Трамп выступил с обвинениями в адрес Путина

Новости экономики
еще новости
Решение России в пользу Китая неожиданно хлестко ударило по Европе

Решение России в пользу Китая неожиданно хлестко ударило по Европе

В Киеве узнали о новых трубопроводах Европы для взаимных поставок газа из России

В Киеве узнали о новых трубопроводах Европы для взаимных поставок газа из России

Меркель, Макрон и Мэй объявили Трампу войну, Вашингтону обещан «тройной удар»

Меркель, Макрон и Мэй объявили Трампу войну, Вашингтону обещан «тройной удар»

Власти Белоруссии подготовили неприятный сюрприз для безработных жителей страны

Власти Белоруссии подготовили неприятный сюрприз для безработных жителей страны

Новости общества
еще новости
320 российских школьников станут воспитанниками Нахимовского военно-морского училища по итогам приемной кампании 2018 года

320 российских школьников станут воспитанниками Нахимовского военно-морского училища по итогам приемной кампании 2018 года

Русскоязычные украинцы являются умственно отсталыми, - Фарион

Русскоязычные украинцы являются умственно отсталыми, - Фарион

Мотострелки ЦВО в Оренбургской области совершенствуют навыки противодействия терроризму

Мотострелки ЦВО в Оренбургской области совершенствуют навыки противодействия терроризму

В Украине уберут

В Украине уберут "лишние" выходные дни

Происшествия
еще новости
В Петербурге на военно-историческом фестивали под танк Т-60 упали двое детей и мужчина

В Петербурге на военно-историческом фестивали под танк Т-60 упали двое детей и мужчина

Тройное ДТП в Краснодаре попало на видео

Тройное ДТП в Краснодаре попало на видео

Решилась судьба российских детей, чьих мам приговорили к пожизненному сроку в Ираке

Решилась судьба российских детей, чьих мам приговорили к пожизненному сроку в Ираке

Жительница Нижнего Новгорода призналась в убийстве своих детей

Жительница Нижнего Новгорода призналась в убийстве своих детей

Новости Украины
еще новости
«Нет слов. Честно»: — сеть возмутили фото кондитерских изделий в Крыму

«Нет слов. Честно»: — сеть возмутили фото кондитерских изделий в Крыму

В Сирии ракетным ударом уничтожен завод по производству ракет

В Сирии ракетным ударом уничтожен завод по производству ракет

«Угашенные оба»: соцсети высмеяли новые фото Захарченко и Тимофеева

«Угашенные оба»: соцсети высмеяли новые фото Захарченко и Тимофеева

В РФ неожиданно скончался один из богатейших россиян бизнесменов

В РФ неожиданно скончался один из богатейших россиян бизнесменов

Мировые новости
еще новости
Европейский стандарт: Национальная полиция Украины получит оружие из ЕС

Европейский стандарт: Национальная полиция Украины получит оружие из ЕС

На Херсонщине совершил самоубийство военный

На Херсонщине совершил самоубийство военный

В Техасе стартовала суборбитальная ракета New Shepard

В Техасе стартовала суборбитальная ракета New Shepard

Ученые нашли новый способ борьбы с туберкулезом

Ученые нашли новый способ борьбы с туберкулезом




Лента новостей
Россиянин борец греко-римского стиля Бекхан Оздоев вышел в финал ЧЕ в Каспийске - 20:33 Россиянин борец греко-римского стиля Бекхан Оздоев вышел в финал ЧЕ в КаспийскеПеред тяжелой рабочей неделей Наталья Водянова весело проводит время в кругу семьи: фото - 20:01 Перед тяжелой рабочей неделей Наталья Водянова весело проводит время в кругу семьи: фотоПорошенко сменил «антитеррористическую» операцию на военную - 19:55 Порошенко сменил «антитеррористическую» операцию на военнуюЮлия Самойлова выехала в Лиссабон готовиться к «Евровидению» - 19:55 Юлия Самойлова выехала в Лиссабон готовиться к «Евровидению»МОЛНИЯ: Угроза войны — Израиль экстренно закрыл воздушное пространство, премьер готовится сделать - 19:33 МОЛНИЯ: Угроза войны — Израиль экстренно закрыл воздушное пространство, премьер готовится сделать заявление (ФОТО)В Петербурге на военно-историческом фестивали под танк Т-60 упали двое детей и мужчина - 19:20 В Петербурге на военно-историческом фестивали под танк Т-60 упали двое детей и мужчина«Угашенные оба»: соцсети высмеяли новые фото Захарченко и Тимофеева - 19:11 «Угашенные оба»: соцсети высмеяли новые фото Захарченко и ТимофееваРодченков подал иск против экс-главы Союза биатлонистов России Прохорова - 19:04 Родченков подал иск против экс-главы Союза биатлонистов России ПрохороваКлимкин осудил теракт в Кабуле - 18:53 Климкин осудил теракт в КабулеПентагон прокомментировал ночные удары по Сирии - 18:28 Пентагон прокомментировал ночные удары по СирииРусскоязычные украинцы являются умственно отсталыми, - Фарион - 18:18 Русскоязычные украинцы являются умственно отсталыми, - ФарионМотострелки ЦВО в Оренбургской области совершенствуют навыки противодействия терроризму - 18:14 Мотострелки ЦВО в Оренбургской области совершенствуют навыки противодействия терроризмуГигантское наследство Задорнова досталось его бывшей жене - 18:12 Гигантское наследство Задорнова досталось его бывшей женеВозможный бой Нурмагомедова и Макгрегора должен пройти в Лас-Вегасе - 18:00 Возможный бой Нурмагомедова и Макгрегора должен пройти в Лас-Вегасе
Последние новости
Семин: спокойно отношусь к фейковым новостям о приходе Анчелотти в "Локомотив" - 22:28 Семин: спокойно отношусь к фейковым новостям о приходе Анчелотти в В Киеве избили Мустафу Найема - 22:07 В Киеве избили Мустафу Найема Европейский стандарт: Национальная полиция Украины получит оружие из ЕС - 22:05 Европейский стандарт: Национальная полиция Украины получит оружие из ЕС Порошенко поблагодарил Трампа за поставку Javelin - 22:01 Порошенко поблагодарил Трампа за поставку Javelin Тереза Мэй знала о «разнарядке» на депортацию нелегалов - 22:01 Тереза Мэй знала о «разнарядке» на депортацию нелегалов Родченков подал в суд на Прохорова и российских биатлонисток - 22:00 Родченков подал в суд на Прохорова и российских биатлонисток «Нет слов. Честно»: — сеть возмутили фото кондитерских изделий в Крыму - 21:36 «Нет слов. Честно»: — сеть возмутили фото кондитерских изделий в Крыму Огненный ад: «РусВесна» побывала на месте ночного авиаудара по секретной базе в Сирии (ФОТО, ВИДЕО) - 21:21 Огненный ад: «РусВесна» побывала на месте ночного авиаудара по секретной базе в Сирии (ФОТО, ВИДЕО) Ненормативные правовые акты и их бездействия - 21:06 Ненормативные правовые акты и их бездействия В Сирии ракетным ударом уничтожен завод по производству ракет - 21:04 В Сирии ракетным ударом уничтожен завод по производству ракет Все о CR7: 16 фактов, которых вы могли не знать о Криштиану Роналду - 21:00 Все о CR7: 16 фактов, которых вы могли не знать о Криштиану Роналду Прихожие на любой вкус от бюджетных до элитных - 20:54 Прихожие на любой вкус от бюджетных до элитных 320 российских школьников станут воспитанниками Нахимовского военно-морского училища по итогам - 20:53 320 российских школьников станут воспитанниками Нахимовского военно-морского училища по итогам приемной кампании 2018 года
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"