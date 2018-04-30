Все о контекстной рекламе сайта

Рассказать людям о Вашем сайте можно различными способами, например, с помощью баннерной рекламы, поисковой оптимизации, а также можно рассказать о нем в социальных сетях или блогах. Эта статья о, так называемой, контекстной рекламе.

Из всех разновидностей рекламы в интернете контекстная реклама сайта - это одна из самых ориентированных на пожелания конкретного пользователя. Это небольшие текстовые объявления, которые пользователь видит тогда, когда он заинтересовался подобным товаром или услугой.

Этот вид рекламы опирается на ключевые слова, которые в нее заложил рекламодатель. Поисковые системы также ориентируются на них, потому с большой вероятностью рекламная информация будет продемонстрирована пользователю, который составил похожий поисковый запрос или зашел на сайт, состоящий в рекламной сети данного продукта.

Различают два типа контекстной рекламы – поисковый и контекстный. Первый тип рекламы можно встретить на поисковых сайтах. Реклама демонстрируется вместе с найденными по результатам поиска сайтами. Второй тип чаще всего можно встретить на сайтах или в мобильных приложениях, которые добавлены в рекламную сеть, продвигающая тот или иной продукт.

Эту рекламу можно встретить в виде текста, в виде баннера и в виде видеоролика. Первый из вышеперечисленных видов рекламы представляет собой текст с встроенной в него гиперссылкой для перехода на сайт. Второй вид берет за основу какую-либо картинку, которая бывает статичной, анимированной или даже интерактивной. Последний вид – это видеоролик, который тоже, как правило, содержит в себе гиперссылку.

Контекстная реклама имеет много сходного с привычной для нас рекламой по телевизору и в печатных СМИ. Но ее отличительная особенность в том, что с ее помощью пользователь имеет возможность перейти на сайт и получить гораздо более полную и развернутую информацию об заинтересовавшем его продукте.