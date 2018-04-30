Вяткин рассказал о новых возможностях для волонтёров

Поправки в законодательство о добровольчестве поспособствуют развитию в России волонтёрского движения, уверен первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, передаёт пресс-служба «Единой России».

С 1 мая вступает в силу Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтёрства)».

Документ уравнивает дефиниции «волонтёрство» и «добровольчество», определяет статус подобных организаций, прописывает для них необходимые критерии, формирует единый подход к регулированию отношений в сфере добровольной помощи. Читайте по теме

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В законе также определены полномочия органов власти в сфере поддержки и развития волонтерских организаций.

Комментируя исполнение соответствующего поручения Президента России Владимира Путина, Вяткин напомнил, что поддержка волонтёров уже в настоящее время ведётся на федеральном, региональном и местном уровнях.

«Но этот закон позволит расширить формы поддержки, позволит увеличить объём средств, которые направляются по федеральным, региональным и муниципальным программам в целях поддержки волонтёрства, отдельных добровольческих организаций», — уточнил депутат.

Кроме того, с 1 мая в стране будут установлены определённые преференции для добровольцев, по которым они получат возможность обучаться для работы в сферах, требующих спецподготовки.

«Надеемся, эти меры укрепят добровольческое движение, и волонтёры смогут помочь большему числу граждан», — заключил Вяткин.

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