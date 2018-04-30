Юлия Самойлова выехала в Лиссабон готовиться к «Евровидению»

Российская певица Юлия Самойлова, которая будет представлять РФ на песенном конкурсе «Евровидение-2018», отправилась в Португалию, чтобы приступить к репетициям.

«Мы проходим регистрацию… Все очень здорово, немного волнительно. Пожелайте нам удачи», — говорит артистка на видеозаписи, которая опубликована на ее странице в Instagram.

До встречи) мы полетели! Спасибо @alisherdesign ща такой дерзкий костюм!) #евровидение #евровидение2018 #юлиясамойлова #juliasamoylova #lissabon #portugal

Публикация от Julia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok) 30 Апр 2018 в 8:44 PDT

В нынешнем году «Евровидение» впервые проводится в Португалии. Артисты будут выступать в Лиссабоне на арене Parque das Nacoes.

Юлия Самойлова будет выступать под шестым номером во втором полуфинале 10 мая (первый запланирован на 8 мая), а финал состоится 12 мая. Российская певица исполнит песню I Won’t break.

Напомним, Самойлова должна была участвовать в прошлогоднем «Евровидении», которое проводилось в Киеве, однако украинские власти запретили ей въезжать в страну из-за того, что она ранее выступала в Крыму.