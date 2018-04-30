За три недели до свадьбы Меган Маркл посадила принца Гарри на строгую диету

Меган Маркл и принц Гарри

Ради своей невесты принц Гарри уже бросил курить и купил членство в весьма дорогостоящем фитнес-клубе в Лондоне. Однако этого ей показалось мало. За три недели до свадьбы 36-летняя Меган Маркл решила заставить своего возлюбленного немного похудеть (ведь в этот день безупречно выглядеть должна не только она) и посадила его на диету.

Теперь, как сообщают источники, в рационе 33-летнего принца Гарри полно свежевыжатых соков, овощей и блюд из киноа. А вот от углеводов и обработанной пищи жениху Меган Маркл пришлось отказаться.

Меган сильно изменила систему питания Гарри. Он уже потерял несколько килограммов, что довольно много для человека, у которого в принципе нет лишнего веса,

— сказал инсайдер.

Они купили соковыжималку, которая готовит не только соки, но и делает смузи из овощей и фруктов. Меган также отучает его от мяса,

— добавил он.

Легко ли дается принцу Гарри такая диета, сказать сложно, ведь, по признанию бывшего шеф-повара королевской семьи Дарена МакГрейди, в детстве принцы Гарри и Уильям просто обожали гамбургеры и пиццу, да и во время службы в армии младший внук королевы Елизаветы II был большим любителем фастфуда.

Сама же Меган, которая является поклонницей йоги, не раз признавалась, что следит за питанием и предпочитает употреблять растительную пищу. Впрочем, на выходных она иногда себя балует картошкой фри, вином и мороженым.

Я могу себе позволить расслабиться на выходных. Во всем должен быть баланс. Я не хочу себя чувствовать в чем-то обделенной,

— говорила она.

Кстати, если верить инсайдерам, свадебное платье Меган ушивалось уже не один раз. Подготовка к торжеству, как видно, идет полным ходом.