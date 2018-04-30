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Загадочный небесный объект попал на видео в Чили


Добавлено: 30 апр 2018 в 01:46, Категория: Технологии
Загадочный небесный объект попал на видео в Чили

Загадочный НЛО попал на видео в чилийском городе Парке До Кармо.

Местный житель Лу Каземиро в момент приближения шторма надеялся запечатлеть на видео молнию, но снял нечто совсем другое. В объектив его фотокамеры попал странный НЛО, который то появлялся, то исчезал, а затем окончательно растворился в воздухе, оставив на прощание след из маленьких огоньков.

Некоторые пользователи, комментируя это сообщение, полагают, что Лу Каземиро посчастливилось снять на видео инопланетный корабль, другие же настаивают:  это оптическая иллюзия или даже подтасовка с целью собрать просмотры.


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Добавлено: 30 апр 2018 в 01:46, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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