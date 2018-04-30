Загадочный небесный объект попал на видео в Чили

Загадочный НЛО попал на видео в чилийском городе Парке До Кармо.

Местный житель Лу Каземиро в момент приближения шторма надеялся запечатлеть на видео молнию, но снял нечто совсем другое. В объектив его фотокамеры попал странный НЛО, который то появлялся, то исчезал, а затем окончательно растворился в воздухе, оставив на прощание след из маленьких огоньков.

Некоторые пользователи, комментируя это сообщение, полагают, что Лу Каземиро посчастливилось снять на видео инопланетный корабль, другие же настаивают: это оптическая иллюзия или даже подтасовка с целью собрать просмотры.