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Залить Донбасс кровью: В ходе наступления ударный кулак ВСУ составит 100 000 солдат, 2000 танков и БМП


Добавлено: 30 апр 2018 в 06:35, Категория: Новости на сегодня
Залить Донбасс кровью: В ходе наступления ударный кулак ВСУ составит 100 000 солдат, 2000 танков и БМП

В том случае, если антинародные власти Украины сделает ставку на силовое решение конфликта на Донбассе, ВСУ будут наносить удар с нескольких направлений.

Такое развитие событий предрекли украинские военно-политические эксперты, опрошенные киевским журналом «Новое время», который опубликовал этот любопытный прогноз.

Издание подчёркивает, что «широкомасштабные военные действия вполне под силу нынешней украинской армии», но масштабное наступление — это наименее вероятный сценарий событий.

Если Киев примет решение о силовом захвате территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, то наступление будет развиваться по всей линии разграничения — а это около 500 км фронта, считают аналитики.

С учётом большой численности бойцов «ЛДНР» — по разным оценкам их там около 30–50 тысяч человек — ударный кулак ВСУ должен будет состоять не менее чем из 100 000 карателей (это почти все имеющие пехотные части). Главное наступление должно быть сосредоточено на двух-трех направлениях, на которые командование и отправит большую часть пехоты при поддержке бронетанковых войск. Численность последних должна составить не менее 1,5–2 тысяч единиц бронетехники.

Подобный сценарий предполагает милитаризацию общества и даже — с большой вероятностью — введение военного положения в стране.

При этом Украине придется по максимуму опереться на собственные силы — как военные, так и экономические. По крайней мере на первом этапе кампании, когда различные проекты международной помощи будут свернуты или заморожены.

Успех в бою, по мнению украинских военных экспертов, принесут тотальная война, бескомпромиссное уничтожение защитников ДНР и ЛНР, а также нанесение мощных ударов по критической инфраструктуре Донбасса. Важное дополнение — стране надо будет активно вести партизанско-диверсионную деятельность «на сепаратистских землях», подчёркивает киевское издание.

Цена войны: 6 000 000 долларов в день и 300 000 убитых

Во внутренней политике максимум власти замкнет на себе президент. С учетом уменьшения международных поступлений и затрат на войну (около $ 6 млн в день), Нацбанк включит печатный станок, вследствие чего усилится тенденция к девальвации гривны.

Также будут необходимы огромные суммы на восстановление инфраструктуры и промышленности, а также на разминирование. Финансовое бремя ляжет на украинское правительство без особой помощи Запада.

Со стороны России начнутся массированные информационные атаки против Украины. Также высока вероятность открытого вторжения войск РФ на восток Украины под эгидой защиты местного населения.

Общество расколется на условные партии войны и мира.

Раскол будет нарастать под влиянием роста числа жертв конфликта. По консервативным оценкам, в ходе широкомасштабной наступательной кампании погибнет порядка 10 тыс. человек.

Если же в дело напрямую вмешается Россия, общее число жертв достигнет 300 тыс. человек.

НАТО вряд ли станет стороной конфликта, поэтому военная удача будет целиком и полностью зависеть от самоотверженности рядовых украинцев, а также умений украинских военачальников, подытоживается в статье «Нового времени».


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Добавлено: 30 апр 2018 в 06:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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