Жебривский: После начала ООС въезд на территорию ОРДЛО ограничат

После начала ООС въезд на территорию ОРДЛО будет ограничен.

Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский отметил: «Просто так поехать, как турист, вряд ли кто сможет. Но если у кого есть основания там побывать, то понятно, что этот человек сможет там побывать».

По словам Жебривского, согласовывать свои поездки нужно будет и представителям СМИ, а также, волонтерам: «Для журналистов будут делать аккредитацию и разрешения на передвижение по неподконтрольной территории и зоне боевых действий. Это будет касаться и волонтеров».