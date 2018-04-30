«Живой щит»: студенты МГУ вышли на акцию протеста против фан-зоны ЧМ-2018

Около 200 студентов Московского государственного университета и Высшей школы экономики вышли на акцию, протестуя против организации фан-зоны для болельщиков чемпионата мира – 2018 рядом с главным корпусом МГУ.

Студенты считают, что это помешает учебе и научной работе.

Как сообщает echo.msk.ru, акция не была согласована с мэрией столицы, хотя студенческий профсоюз пытался узаконить мероприятие. Тем не менее, полиция вела себя лояльно, что подтвердил один из участников «Живого щита».

Видео студенческой акции «Живой щит» можно посмотреть здесь.