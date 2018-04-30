Зидан: игроки "Реала" сосредоточены и решительны перед ответной игрой с "Баварией"

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Футболисты "Реала" сосредоточены и решительны перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии", заявил главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан.

Матч между "Реалом" и "Баварией" состоится во вторник в Мадриде. В первой игре. которая прошла 25 апреля в Мюнхене, команда Зидана выиграла со счетом 2:1.

"Это полуфинал, мы знаем, насколько он важен и знаем, что нам нужно делать. Нам не стоит менять свой подход. Мы сосредоточены и решительны", - цитирует Зидана сайт УЕФА.

"Нам нужны игроки в стопроцентной готовности. Будут готовы - выйдут на поле, не будут готовы - не выйдут", - добавил специалист.

В случае победы в нынешнем розыгрыше турнира мадридский "Реал" войдет в историю как первая команда, которой удалось трижды подряд выиграть Лигу чемпионов.