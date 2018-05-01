1 мая в Харькове: Замечена символика ХНР, неонацисты напали на участников марша (ФОТО)

На митинг в Харькове вышли сторонники Харьковской Народной Республики.

На демонстрации в честь 1 мая была замечена символика ХНР, об этом с тревогой сообщили украинские СМИ. Горе-журналисты уточняют, что женщина принесла шарики в цветах «флага ХНР». Подчёркивается, что подобное наблюдалось и в прошлом году.

По информации местных медиа, перед началом митинга участников предупредили об ответственности за использование коммунистической символики. Полиция порекомендовала не использовать красные флаги.

Также стало известно, что неонацисты напали на участников первомайского марша в Харькове и облили людей кефиром.

Сообщается, что на акции присутствовало несколько сотен человек.