13 британских королевских свадеб: как это было

Принц Чарльз и Диана Спенсер

Грядет очередная громкая королевская свадьба: уже совсем скоро принц Гарри пойдет к алтарю с Меган Маркл. А пока рассматриваем фото с предыдущих бракосочетаний британских монархов.

1. Принц Альберт и леди Елизавета Боус-Лайон

Родители Елизаветы II поженились в Вестминстерском аббатстве в апреле 1923 года (кстати, они были знакомы с раннего детства). После отречения брата Эдуарда VIII от престола принц Альберт стал королем Георгом VI. У супругов родились две дочери — принцессы Елизавета и Маргарет.

Леди Елизавета Боус-Лайон и принц Альберт

2.Принц Эдвард и Уоллис Симпсон

Та самая история, которая просто не могла бы не лечь в основу голливудского фильма. Старший брат принца Альберта влюбился в дважды разведенную американку и отказался завершить эти отношения после того, как стал королем. Он отрекся от престола, чтобы жениться на своей избраннице. На их свадьбе, по решению брата Эдварда Альберта, не присутствовали члены королевской семьи. Эдвард получил титул герцога Виндзорского, а Уоллис стала герцогиней.

3. Принцесса Елизавета и принц Филипп

В 1947 году Елизавета сыграла свадьбу с Филиппом Маунтбеттеном, сыном греческого принца Андрея, с которым познакомилась еще в подростковом возрасте на семейном приеме. Общественность считала этот выбор спорным из-за того, что семейство жениха, несмотря на знатное происхождение, не было достаточно состоятельным. Тем не менее, супруги в прошлом году отметили платиновую свадьбу — 70 лет, что на сегодня является рекордом в мировой истории королевских браков.

4. Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс

Сестре Елизаветы не позволили выйти замуж за ее первую любовь, капитана Питера Таунсенда, однако королевская семья одобрила ее брак с фотографом Энтони Армстронгом-Джонсом. Они поженились в Вестминстерском аббатстве, и это была первая королевская свадьба, которую транслировали по телевидению (эфир смотрело около 300 зрителей). В последствии Маргарет и Энтони развелись спустя 18 лет семейной жизни, у них двое детей.

Принцесса Маргарет

5.Принцесса Анна и Марк Филлипс

Единственная дочь королевы Елизаветы II Анна вышла замуж за олимпийского чемпиона по троеборью Марка Филлипса. Эта королевская пара тоже распалась, прожив в браке почти 20 лет.

6. Принцесса Анна и Тимоти Лоренс

Еще в период брака с Марком Филлипсом Анна познакомилась с сэром Тимоти Лоренсом. В 1992 году принцесса развелась с первым мужем и заключила второй брак. Анна стала первой из современных членов королевских семей, вышедшей замуж повторно. Кстати, свадьба состоялась в Шотландии, поскольку английская церковь не разрешала венчания ранее разведенных людей.

Тимоти Лоренс и принцесса Анна

7. Принц Чарльз и Диана Спенсер

29 июля 1981 года старший сын королевы женился на 20-летней леди Диане Спенсер. Церемонию, которая проходила в лондонском соборе Святого Павла, смотрели более 750 миллионов телезрителей. Как написала пресса намного позднее, в ночь перед церемонией Чарльз плакал, поскольку королевская семья вынудила его жениться на Диане и не позволила взять в жены его давнюю любовь Камиллу Паркер Боулз. Роману с ней не помешала и его помолвка с Дианой. Камилла также присутствовала на свадьбе вместе со своим мужем.

Невеста шла к алтарю в роскошном платье стоимостью 115 тысяч долларов, украшенном 10 тысячами блесток и жемчужин. Увы, красивая свадьба не гарантировала паре счастливой семейной жизни. В 1996 году брак был официально расторгнут с разрешения королевы.

8. Принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз

На своей возлюбленной Чарльз женился в 2005 году, вместо венчания прошла гражданская церемония в Виндзорском дворце. В храме пара лишь получила церковное благословение от Архиепископа Кентерберийского. На свадьбе присутствовали сыновья Чарльза, а также сын и дочь Камиллы от прошлого брака. Камилла носит титул герцогини.

9. Принц Эндрю и Сара Фергюсон

Брат принца Чарльза в 1986 году взял в жены Сару Фергюсон, специалиста по связям с общественностью. После свадьбы Сара получила титул герцогини Йоркской, который сохраняет до сих пор, несмотря на то, что с Эндрю они развелись. У них две дочери — принцессы Беатрис и Евгения. Бывшие супруги сохраняют теплые отношения, их дочь Евгения даже назвала их "лучшей разведенной парой", которую она знает.

10. Принц Эдвард и Софи Рис-Джонс

Интересно, что супруга принца Эдварда (брата Чарльза и Эндрю) — тоже специалист по PR. Софи вышла замуж за принца в июне 1999 года, и свадьба была по королевским меркам совсем скромной. Эдвард — единственный из детей Елизаветы II, кто ни разу не разводился.

11. Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Уильям и Кейт буквально на днях отметили очередную годовщину свадьбы, их бракосочетание прошло 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве. День свадьбы принца был объявлен национальным праздником, а за церемонией следило по телевизору и онлайн не менее двух миллиардов зрителей.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

В день свадьбы жених и невеста получили титулы герцогов Кембриджских.

12. Зара Филлипс и Майк Тиндалл

В том же 2011 году поженились дочь принцессы Анны Зара Филлипс и регбист Майк Тиндалл. Гостями прошедшей в Шотландии церемонии были молодожены Уильям и Кэтрин, а также принц Гарри. Спустя три года после свадьбы Зара родила дочь. Еще через два года было объявлено, что супруги снова ждут ребенка, но беременность прервалась. Сейчас Зара опять беременна, малыш должен появиться на свет летом.

13. Питер Филлипс и Отэм Келли

Брат Зары Филиппс в мае 2008 года сыграл свадьбу с канадкой Отэм Келли, они познакомились пятью годами ранее на Гран-при "Формулы-1" в Монреале. Венчание прошло в Виндзорском дворце.