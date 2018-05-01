Amazon запретила использовать свой домен для обхода блокировок

Компания Amazon сообщила, что запретила разработчикам использовать собственную сеть для обхода блокировок.

Она ввела новые правила защиты доменов сервиса Amazon CloudFront, которые предполагают запрет на использование сетей Amazon для доменного фронтирования, позволяющего перенаправлять трафик на собственные серверы через маскировочный домен. Фронтирование применяется, в том числе, для обхода блокировок.

«Вредоносные программы могут использовать никак не связанные домены для обхода блокировок, выставляемых на уровне TLS/SSL (протоколы, обеспечивающие защищенную передачу данных). Например, соединение по TLS может подключиться к www.example.com, а затем выдать запрос на www.example.org. Ни один из клиентов не хотел бы узнать, что кто-то другой маскируется под его домен», — говорится в сообщении компании.

19 апреля использовать доменное фронтирование запретил Google. В компании заявили, что использовали его в силу особенностей программного обеспечения.

Как сообщили РБК опрошенные эксперты, мессенджер Telegram не использовал подставные домены для обхода блокировки в России.

Напомним, по решению суда с 16 апреля Роскомнадзор вынужденно блокирует миллионы IP-адресов, что привело к сбою в работе сторонних сайтов