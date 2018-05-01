Астронавтам смогли вырастить овощи в космосе

Астронавты американского аэрокосмического агентства NASA успешно вырастили на космической станции салат-ромен и капусту Токио-Бекана.

Сообщается, что это было сделано в рамках уникальной научной миссии Veg-03, целью которой была проверка эффективности оборудования Veggie, управляющего освещением и питанием космического сада.

По данным, астронавты работают одновременно с двумя установками Veggie. По словам специалистов, подобный эксперимент позволит доказать, что выращивать овощи и зелень в космосе вполне реально, поскольку дальнейшем космические миссии станут все более продолжительными, членам экипажа придется самостоятельно обеспечивать себя едой.