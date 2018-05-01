«Без перспектив». Еще одна потеря Донецка: оккупанты убрали памятную скульптуру

В Донецке вслед за стелой ФК «Шахтер» была демонтирована и скульптура Лоренсо Куинна «В перспективе», которая стояла напротив драмтеатра. Об этом сообщает блогер Денис Казанский.

«Вместо нее теперь насыпали разноцветных камешков. А бронзовая рука теперь или отправилась на металл или украшает двор какого-нибудь доблестного „освободителя“», — написал он.

«В принципе, все логично. С ДНР у Донецка нет никаких перспектив, вот и нечего дразнить людей скульптурами», — добавил блогер.

«Такое ощущение, что происходит полнейшая даехметизация Донецка. Вот недавно убрали буквы возле Донбасс-Арены, а сегодня заметил, что убрали скульптуру возле драмтеатра, посвященную 10-летию СКМ. Хотя сама скульптура о перспективах и будущем… была», — также написал другой пользователь, комментируя это событие.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.

Фото:Так место со скульптурой выглядело ранееВозле памятника всегда было много фотографирующихся людейТак это место выглядит теперь - выложенный из крашенных камешков "флаг" "ДНР"