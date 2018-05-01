Безопасный и эффективный природный аналог виагры открыли ученые

В результате эксперимента учеными найден эффективный природный заменитель виагры.

Результат эксперимента шотландских ученых поражает своей эффективностью, а средство, которое способно полностью заменить виагру весьма доступно и, главное, безопасно.

В исследовании приняли участие 58 мужчин разной возрастной группы, от 21 до 64 лет. Испытуемые в течение 14 дней каждый день пили чистый гранатовый сок.

По итогам эксперимента выяснилось, что этот напиток значительно повышает в мужском организме уровень тестостерона. Именно он отвечает за сексуальную активность.

На начальной стадии эксперимента, у испытуемых уровень тестостерона в крови держался на отметке около 16%, по окончании исследований он увеличился вдвое у всех без исключения мужчин, принявших участие в эксперименте, сообщает ren.tv.

Участники исследования отметили усиление сексуального желания, а также врачи констатировали у них улучшение других показателей здоровья организма.