Борец Кабалоев: в схватке за бронзу ЧЕ выплеснул всю обиду за неудачу в полуфинале

КАСПИЙСК, 1 мая - РИА Новости, Олег Богатов. Российский борец греко-римского стиля Заур Кабалоев заявил журналистам, что в победном поединке за бронзовую медаль чемпионата Европы в Дагестане постарался по максимуму реабилитироваться за поражение в полуфинале турнира.

Кабалоев в понедельник в схватке весовой категории до 63 килограммов проиграл в полуфинале румыну Михаю Михуту, а во вторник досрочно, со счетом 9:0, победил болгарина Николая Вичева во встрече за третье место. Чемпионат Европы по спортивной борьбе проходит в Каспийске с 30 апреля по 6 мая.

"Я очень рад выигранной бронзе, - сказал Кабалоев. - Вчера я в полуфинале допустил ошибки, мог бороться в финале, но не получилось, проиграл балл на последних секундах. Сегодня очень хотел выиграть, тем более что за меня поболеть приехало много близких и друзей из Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. И я просто не мог проиграть, упустить свой шанс, выплеснул на ковре всю обиду за вчерашнюю неудачу. Я просто обязан был выиграть".

"Я родом из Кабардино-Балкарии, но в основном тренируюсь в Мордовии и Осетии, - продолжил спортсмен. - Вчера очень расстроился после поражения, но спал спокойно. Утром немного потренировался, побегал, а вечером размялся и вышел на ковер".