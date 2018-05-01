Британские истребители над Чёрным морем готовы исполнить приказ НАТО

Британские истребители готовы исполнить приказ НАТО.

Британские истребители «Тайфун» войдут в состав воздушной полиции НАТО для борьбы с «агрессией» над Чёрным морем, сообщили в пресс-службе Королевских воздушных сил Великобритании.

Аккредитация британских истребителей в состав воздушной полиции НАТО прошла на румынской авиабазе Михаила Когэлничану.

В альянсе такой шаг оценили как способность стран НАТО к быстрому объединению. В

Великобритании, комментируя своё решение, отметили, что усиление контроля над Чёрным морем необходимо, чтобы предотвратить возникновение угрозы для стран — членов НАТО.