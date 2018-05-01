Чешский голкипер Либор Кашик перешел в хабаровский ХК "Амур"

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Чешский голкипер Либор Кашик, выступавший в минувшем сезоне за чешский "Злин", подписал контракт с хабаровским "Амуром" на два сезона, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Другой вратарь из Чехии Доминик Граховина заключил двухлетнее соглашение с астанинским "Барысом".

Финский "Йокерит" подписал двухлетние контракты с защитниками Оливером Лауридсеном и Роопе Рейни, а также форвардом Алекси Хальме. Также финский клуб заключил однолетние соглашения с защитником Нико Нурмикантой и форвардом Йооной Монто.

Защитник Станислав Романов подписал новый контракт на один год с подмосковным "Витязем".