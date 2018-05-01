Эксперты: «Нехватка воды губительна для мужского организма»

Даже самое небольшое снижение водного физиологического баланса чрезвычайно опасно для организма мужчин.

Так, ученые установили: «Уменьшение количества воды в организме молодых мужчин всего на 1% ниже физиологической нормы ведет к росту риска развития заболеваний сердца».

В ходе исследований, они пристально наблюдали за всеми изменениями в состоянии сердечно-сосудистой системы молодых мужчин, происходящими на фоне недостатка жидкости в организме. Выяснилось, что даже при небольшом дефиците влаги в организме мужчин начинала меняться эластичность кровеносных сосудов, из-за чего возникали затруднения кровотока в артериях и, в дальнейшем, как следствие, — нарушения миокарда.

Эксперты отметили:"Такой недостаток жидкости внешне проявлялся только в возникновении чувства жажды, однако вред от такой незначительной дегидратации можно было сравнить с вредом от курения».

По данным источника, подобного рода научное расследование проводилось впервые. Ученые намерены проверить влияние дегидратации на состояние сердечно-сосудистой системы и у женщин.