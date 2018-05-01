Эксперты США отметили преимущество России при конфликте с НАТО

Россия обладает весомым преимуществом перед НАТО в Восточной Европе, считают авторы доклада Военной академии США в Вест-Пойнте.

Существующие железнодорожные пути в Прибалтике не позволят военному блоку перебросить войска и технику так быстро, как это может сделать Россия, отмечают они.

Исследователи из Института современной войны, который является часть Военной академии, отмечают, что ширина железнодорожной колеи в Литве, Латвии и Эстонии отличается от общеевропейской из-за принятых в СССР стандартов. По их мнению, это дает России значительное преимущество в случае возможных боевых действий.

«Эта несовместимость означает, что поездам, перевозящим военную технику и боеприпасы с крупных баз НАТО в Германии или Польше, придется перемещать груз на составы, приспособленные к российской колее, или доставлять его до пункта назначения на автотранспорте», — отмечается в докладе.

При этом оба варианта предполагают значительные временные затраты, использование специальной техники и наличие опыта проведения таких операций, которым солдаты НАТО не обладают, считают авторы исследования.

Россия, в отличие от западных держав, может использовать превосходство в мобильности из-за совпадения железнодорожных стандартов во всех странах бывшего Советского Союза как стратегическое преимущество, считают эксперты.

В качестве примера они приводят проводившиеся в прошлом году учения «Запад», где Россия прибегла к транспортировке войск по железной дороге в соседнюю Белоруссию.