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Это Украина: В Николаеве улицу заливает фекалиями, асфальт проваливается под ногами (ФОТО, ВИДЕО 18+)


Добавлено: 01 май 2018 в 02:07, Категория: Новости на сегодня
Это Украина: В Николаеве улицу заливает фекалиями, асфальт проваливается под ногами (ФОТО, ВИДЕО 18+)

В Николаеве на улице Лескова дворы затапливает канализация, а асфальт в прямом смысле слова проваливается под ногами.

Об этом сообщают местные СМИ.

Прямо на проезжей части образовалась множество зловонных озер. Некоторые из них уже «поползли» во дворы к николаевцам. Более того, прямо под ногами проваливается асфальт. В самых больших «озерах» отчетливо раздается треск — это всё больше подмывается асфальт и образуются ямы.

Причиной этого всего послужила авария, давшая о себе знать ещё неделю назад в начале улицы у складских помещений. В настоящее время поток бурлящей воды из люка больше напоминает Ниагарский водопад.

По словам местных жителей, сбои с канализационной системой были всегда, но зловонные озера и проваливающийся асфальт — это впервые. Сотрудники «Николаевводоканала» неоднократно за эти дни приезжали на улицу Лескова, однако устранить неполадку так и не смогли.

Николаевцы звонят во все инстанции — даже в ГСЧС, но в преддверии праздников выезжать никто не хочет. Приехавшая на место полиция просто приняла заявление и уехала.

На данный момент люди окапываются и обкладывают дома мешками с песком.


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Добавлено: 01 май 2018 в 02:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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