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Фильмы 2018. Tomb Raider: Лара Крофт. Обзор фильма


Добавлено: 01 май 2018 в 15:19, Категория: Шоу-бизнес
Фильмы 2018. Tomb Raider: Лара Крофт. Обзор фильма

Недавно в прокат вышел новый фильм «Tomb Raider: Лара Крофт (2018)». Поклонники предыдущей серии фильмов об искательнице сокровищ разочаруются, т.к. этот фильм не имеет ничего общего прошлыми кинокартинами.
 
Откуда же к нам пришла идея? Из одноименной игры. Относится к этому как к плюсу или минусы, дело личное. Одно известно точно, что снимать фильмы по играм, не самая лучшая затея, и пока обратного никто не доказал. Не будем задерживаться на данном факте, т.к. не все знакомы с игрой. Отметим лишь, что эту экранизацию, как и многие фильмы 2018 онлайн уже можно посмотреть.
 
Коснемся сюжета. Лара Крофт (Алисия Викандер) по сюжету растет без отца. Тот отправляется неизвестно куда и зачем. После прошедших 7 лет, она так и не теряет надежду на то, что все же он вернется. Их семья довольно состоятельна, и ее ожидает наследство, но получить она его может лишь официально, признав отца погибшим.
 
Лара живет простой жизнью и зарабатывает на жизнь, работая курьером, однако, не брезгуя разными авантюрами. В конце концов, она все же решает подписать бумаги, для получения наследства. Неожиданно для нее адвокат дает ей вещь ее отца, которая прилагалась к завещанию. Она приводит ее в потайную комнату в их усадьбе.
 
В той комнате она узнает, что ее отец пытался помешать обществу «Тринити» завладеть древними реликвиями. Последняя их цель – древняя японская царица смерти, которая погребена на далеком острове. Лара немедленно отправляется в путь.
 
Сначала она находит лодку, на которой уплыл ее отец. Договорившись с одним капитаном, едет на остров. Там она встречает наемников «Тринити». Не самая теплая встреча, те годами на острове пытаются найти усыпальницу.
 
Сбежав от наемников, Лара натыкается на своего отца. Годы одиночества пошатнули его психику. Наемники и Лара с отцом спускаются в гробницу. Проходят разные ловушки. И находят саркофаг царицы. Вследствие разных причин, из гробницы в конце фильма выбирается лишь Лара.
 
К сюжету конечно много вопросов. С самого начала фильма зритель поймет не все и концу это не пройдет. Чего не хватило продюсерам и сценаристам? Этот вопрос останется без ответа. Недосказанность рождает интригу, а в отношении фильма мысль «хоть бы не запороли в будущем». Некое сходство сюжета с игрой заметно. В плане того, что события линейны - нужно пойти туда, значит идем туда.
 
К актерской игре претензий нет. Что касается спецэффектов – приемлемо и достойно. С одной стороны их в фильме не так уж мало, но с другой все же недостаточно. Ожидаешь некое сверхъестественное, а его не будет.
 
Итог все же не утешителен. Не понятно то, не понятно это. Общее впечатление о картине будет не определенным. Сходить можно, но говорить, что этот «шедевр стоит пересмотреть», не будем.
 
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Добавлено: 01 май 2018 в 15:19, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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