Франция потребовала от Ирана гарантий выполнения «ядерной сделки»

Во французском министерстве иностранных дел потребовали от Ирана предоставления долговременных гарантий выполнения «ядерной сделки» и соблюдения заключенного в 2015 году соглашения. Об этом пишет Reuters.

После заявления израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о тайных ядерных разработках Ирана в секретном комплексе Шорабад, в Тель-Авиве пообещали предоставить рассекреченные документы и компакт-диски МАГАТЭ и ООН.

Данные также будут переданы Франции и Германии.

Подписавшие ядерное соглашение с Ираном США и Великобритания подтвердили подлинность обвинения Израиля.