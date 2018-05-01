Гигантский инопланетный корабль появился в небе над Пекином

Загадочный объект, напоминающий гигантский инопланетный корабль, был зафиксирован в небе над Пекином.

Как пишет источник, ссылаясь на сообщение из популярной в Китае социальной сети Weibo, свидетели странного явления пришли в замешательство, увидев в ночном небе НЛО, из которого исходил яркий луч света. Комментарии в соцсети свидетельствовали, что этот внеземной, как многие думают, объекта видели не только жители столицы Поднебесной, но и других городов – Циндао, Тайюаня, Чжэнчжоу.

Скептики утверждают, что это вовсе не НЛО, и объект появился после запуска ракеты, но большинство пользователей склоняются к теории внеземного происхождения.

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