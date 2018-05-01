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» » Глава WhatsApp покинул свой пост

Глава WhatsApp покинул свой пост


Добавлено: 01 май 2018 в 12:00, Категория: Технологии
Глава WhatsApp покинул свой пост
Сооснователь мессенджера WhatsApp и глава одноименной компании Ян Кум объявил о том, что покинул пост.

"Прошло почти десять лет с тех пор, как мы с Брайаном (Актоном. — Прим. ред.) создали WhatsApp, и это было удивительное путешествие с лучшими людьми. Но мне пора двигаться дальше. Я ухожу в то время, когда люди используют WhatsApp в большей степени, чем я мог себе представить", — написал Ян Кум на своей странице в Facebook. Он поблагодарил всех, "кто сделал это путешествие возможным".

Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, Ян Кум принял это решение из-за разногласий с компанией Facebook. В частности, его не устраивали "стратегии популярного сервиса отправки сообщений и попытки Facebook использовать персональные данные и ослабить его шифрование".
WhatsApp — приложение для смартфонов, позволяющее пользователям различных мобильных платформ обмениваться сообщениями. Число пользователей WhatsApp превышает миллиард человек.

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Добавлено: 01 май 2018 в 12:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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