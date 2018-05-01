Хоккеисты Кугрышев, Хохряков, Рау, Перселл и Анелев покинули "Авангард"

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Омский "Авангард" на своем официальном сайте объявил об уходе из клуба нападающих Дмитрия Кугрышева, Петра Хохрякова, Чеда Рау, Тедди Перселла, а также защитника Юнаса Анелева.

Кугрышев в 57 матчах регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ в сезоне-2017/18 набрал 29 очков (13 шайб и 16 результативных передач). Рау, начавший сезон в нижнекамском "Нефтехимике", за "Авангард" сыграл 19 матчей, записал себе в актив 3 очка (2+1).

Статистика Перселла - 17 очков (4+13) в 28 матчах, Анелева - 10 очков (3+7) в 42 играх, Хохрякова - 16 очков (10+6) в 58 играх.