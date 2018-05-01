Иньеста о параде "Барселоны": нет ничего лучше, чем разделить триумф с фанатами

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Футболист Андрес Иньеста, объявивший об уходе из "Барселоны" по окончанию нынешнего сезона, принял участие в последнем для себя чемпионском параде и заявил, что нет ничего лучше, чем разделить триумф с самыми важными людьми - фанатами клуба.

"Барселона" в воскресенье досрочно стала чемпионом Испании, обыграв в матче 35-го тура "Депортиво" со счетом 4:2. В понедельник футболисты и тренеры команды проехались по улицам города на чемпионском автобусе, продемонстрировав десяткам тысяч фанатов трофей чемпионов Испании - 25-й в истории клуба, а также Кубок страны, завоеванный ранее. Шествие продлилось несколько часов.

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"Нет ничего лучше возможности разделить свой триумф с самыми важными людьми для нас - нашими фанатами! Спасибо вам за все", - написал после парада Иньеста в своем аккаунте в Twitter.

Иньеста объявил об уходе из "Барселоны" 27 апреля. Полузащитник сборной Испании выступал с "сине-гранатовых" с 2002 года и стал в составе команды 9-кратным чемпионом и 6-кратным победителем Кубка Испании. Также вместе с "сине-гранатовыми" Иньеста четырежды выигрывал Лигу чемпионов и трижды - клубный чемпионат мира.

No nay nada mejor que poder compartir los ?xitos con los m?s importantes, nuestra afici?n! Gracias por estar siempre!! ????? pic.twitter.com/wMiN646dXK

— Andr?s Iniesta (@andresiniesta8) 30 апреля 2018 г.