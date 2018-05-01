Из-за взрыва газа в жилом доме в Екатеринбурге пострадали 11 человек

Из-за взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Екатеринбурге пострадали 11 человек. 6 пострадавших госпитализировали, среди них 3 детей, сообщает РИА «Новости».

Около 9 часов утра 1 мая на седьмом этаже 9-этажного дома по Черноморскому переулку произошёл взрыв газа, за ним последовало возгорание. В 16 квартирах отключили газоснабжение.

В сообщении отмечается, что взрыв произошёл в квартире, где проживала пожилая женщина. Накануне газовая служба отключила ей газоснабжение, и 1 мая женщина решила самостоятельно возобновить подачу газа, что и явилось причиной взрыва.

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