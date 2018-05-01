Израиль рассекретил тайную ядерную программу Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о наличии в его распоряжении секретных документов, подтверждающих существование в прошлом у Ирана программы создания ядерного оружия. Об этом сообщает BBC.

Израильский премьер сослался на «тысячи добытых разведкой» документов, подтверждающих разработку Ираном «Проекта Амад», предусматривающем создание пяти боеголовок мощностью 10 килотонн в тротиловом эквиваленте. При заключении в 2015году соглашения об ограничении ядерной программы Тегеран заявил, что никогда не работал над ядерным оружием.

Белый дом опубликовал заявление, в котором подтверждает подлинность документов.

«По поводу заявлений Израиля, связанных с разработкой Ираном ядерного оружия. Эти факты согласуются с тем, что давно известно Соединенными Штатами: у Ирана есть полноценная тайная ядерная программа, которую он пытался, но не смог скрыть от всего мира и от своих собственных граждан», — говорится в заявлении.

Представитель британского правительства заявил Reuters, что Лондон никогда не был «наивным» по поводу «ядерных намерений» Ирана..

«Мы никогда не были наивными в отношении Ирана и его ядерных намерений. Именно поэтому инспекции МАГАТЭ, согласованные в рамках ядерной сделки Ирана, являются одними из самых масштабных и надежных в истории международных ядерных соглашений», — сказано в заявлении.

Иранский МИД счел заявление Нетаньяху «детской попыткой» склонить президента США Дональда Трампа к отказу от сделки с Тегераном.