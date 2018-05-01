Кафельников заявил, что его участие в "договорняке" – бред сивой кобылы

C.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая – РИА Новости, Тарас Барабаш. Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР), двукратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде Евгений Кафельников заявил РИА Новости, что заявление британских СМИ о его участии в договорном матче является бредом сивой кобылы.

Независимая комиссия, занимающаяся расследованием договорных игр в теннисе, в апреле опубликовала доклад, в котором, в частности, утверждалось, что в 2003 году один из игроков принял участие в подозрительном матче, а вскоре завершил карьеру, чтобы избежать дисциплинарных санкций. Британская газета Telegraph во вторник заявила, что этим теннисистом был Кафельников, который в октябре 2003-го проиграл испанцу Фернандо Висенте (2:6, 3:6) на турнире во французском Лионе.

"Пускай они мне что-нибудь расскажут, о чем я не знаю. Они мне ничего нового в этой публикации не рассказали. Знаю, что еще с 2003 года тянется это. Это, естественно, бред сивой кобылы", - сказал Кафельников по телефону.