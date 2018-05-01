Крикунов: тройка Дацюк - Гусев - Капризов не хуже любой из НХЛ

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости, Сергей Астахов. Возглавляющий сборную России по хоккею Илья Воробьев не преподнес сюрпризов в объявленном составе команды на чемпионат мира, а тройка нападающих Павел Дацюк – Никита Гусев – Кирилл Капризов не уступает любому звену из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сказал РИА Новости экс-главный тренер екатеринбургского "Автомобилиста" Владимир Крикунов.

Во вторник состав сборной России был опубликован на официальном сайте Федерации хоккея России. В заявке числятся 26 хоккеистов. Чемпионат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая.

"Это практически олимпийский состав, оборона почти та же. И олимпийская тройка нападения Дацюк – Гусев – Капризов сохранилась. А она не хуже, чем любая энхаэловская. Все три вратаря тоже могут сыграть на чемпионате. Состав сборной России объективно сильный, еще из НХЛ ребята могут подтянуться. Вопрос в том, кого привезут канадцы, американцы, финны, шведы. Никаких сюрпризов от Воробьёва", - сказал Крикунов по телефону.

В составе оказался защитник "Автомобилиста" Никита Трямкин. "За Трямкина рад. Он был на Олимпиаде до последнего момента, но его отправили назад. Теперь у Никиты есть шанс завоевать золото на чемпионате мира. Наша сборная сможет вновь подняться на подвиг и побороться за победу", - добавил собеседник агентства.

Сборная России начнет выступление на чемпионате мира 4 мая матчем против команды Франции. Другими соперниками россиян на групповой стадии будут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии и Австрии.