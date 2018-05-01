Кто родился 1 мая

Фатих Саубанович Сибагатуллин (68 лет), член Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды. Занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, заместителя премьер-министра республики. Возглавлял администрацию Нурлатского района и г. Нурлат (Татарстан). Избирался депутатом Госдумы V и VI созывов.
Оренбургский городской общественный фонд «Центр социальных программ Сергея Катасонова». Возглавлял представительство Республики Башкортостан в Оренбургской области. Избирался депутатом Оренбургского городского Совета, а также Законодательного собрания области.
А ещё в этот день родились:
Проходил военную службу в Дальневосточном, в Белорусском военных округах СССР. После распада Советского Союза командовал мотострелковыми бригадами и армейскими корпусами Вооруженных сил Армении. Занимал посты заместителя министра обороны, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Армении. Возглавлял Объединенный штаб ОДКБ, был секретарем Совета национальной безопасности Армении. В мае 2017 года был назначен генеральным секретарем ОДКБ.
Перу Виктора Астафьева принадлежат романы «Тают снега», «Прокляты и убиты», повести «Перевал», «Где-то гремит война», «Царь-рыба», «Печальный детектив» и другие. Книги писателя переведены на многие языки мира.
Федор Хитрук заинтересовался мультипликацией после того, как на I Международном кинофестивале в Москве в 1935 году увидел мультфильмы, созданные Уолтом Диснеем. В 1962 году режиссёр снял свой первый анимационный фильм — «История одного преступления».
Он также автор сценариев и режиссёр мультфильмов: «Топтыжка», «Каникулы Бонифация», «Дарю тебе звезду», «Фильм, фильм, фильм» и многих других. Созданные им анимационные ленты о Винни Пухе высоко оценил создатель диснеевского Винни Пуха Вольфганг Райтерманн.
Как аниматор Федор Хитрук создал около 200 персонажей в свыше 100 мультфильмах, среди них — Оле-Лукойе, Снежная Королева и Красная Шапочка.
Учёный — автор многочисленных открытий и изобретений в области ядерных реакторов, ускорителей, физики высоких энергий, физики плазмы и управляемых термоядерных реакций.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
Литовские СМИ обнародовали компромат на президента страны
Иран предупредил об ответе на возможные удары по базам в Сирии
Пашинян рассказал о первых шагах в случае избрания премьером Армении