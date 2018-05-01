Лидер армянского майдана заявил, что РФ останется стратегическим партнёром

Россия остаётся стратегическим союзником Еревана. Об этом заявил главный кандидат на пост премьер-министра и лидер победившего в Армении майдана Никол Пашинян на специальном заседании парламента, на котором обсуждалась его кандидатура.

Кроме того, по сообщениям РИА Новости, продолжится сотрудничество Армении с Ираном, странами ЕС и США.

Пашинян также заявил, что после выборов Армения не выйдет из ЕАЭС и ОДКБ.

«Это исходит из логики общенародного движения», — сказал Пашинян, отметив, что народ Армении не требует изменений во внешней политике.

Напоминаем, что Пашинян выдвинут как кандидат на должность премьера Армении и, исходя из общественно-политической обстановки в стране, скорее всего, будет избран парламентом на этот пост.