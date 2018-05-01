Лондонская фондовая биржа заморозит торги бумагами En+ Group

Лондонская фондовая биржа сообщила, что со 2 мая с 17:15 приостанавливает торговлю глобальными депозитарными расписками En+ Group.

«Биржа продолжит следить за ситуацией в тесном контакте с властями Великобритании», — говорится в сообщении.

Ранее 9 апреля были приостановлены торги бумагами En+ для инвесторов из США из-за новых санкций американского Минфина, введенных против 26 физических и 15 юридических лиц РФ.

В конце апреля СМИ сообщили, что предприниматель Олег Дерипаска не собирается отказываться от контроля над российским алюминиевым гигантом «Русалом» и владения его акциями, несмотря на проблемы, возникшие у компании из-за санкций Минфина США.

Тем не менее, позже стало известно, что бизнесмен согласился снизить свою долю в компании ниже 50% и готов уйти из совета директоров En+.

Минфин США заявил, что уменьшение доли Олега Дерипаски в En+ не является гарантией исключения компании из санкционного списка.