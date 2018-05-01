Мемория. Игорь Акимушкин

1 мая 1929 года родился Игорь Акимушкин, знаменитый популяризатор биологии.

Личное дело

Игорь Иванович Акимушкин (1929–1993) родился в Москве в семье инженера. Уже в раннем детстве у мальчика проснулся интерес к природе и биологии, определивший всю дальнейшую биографию. Бывая на даче, он наблюдал за окружающей живностью и тут же придумывал насекомым собственные названия.

Будучи школьником, посещал кружок юных биологов при Московском зоопарке. Окончив школу с отличием в 1947 году, поступил на биолого-почвенный факультет Московского государственного университета. По его окончании в 1952 году Игорь Акимушкин попал по распределению в Институт океанологии АН СССР. Его кандидатская диссертация была посвящена осьминогам, обитающим в Тихом океане.

Издаваться Акимушкин начал в 1961 году. Тогда увидели свет «Следы невиданных зверей» и «Тропою легенд: Рассказы о единорогах и василисках». Первые книги писателя были посвящены тому, как легенды и слухи о почти сказочных и невероятных животных оборачивались реальными открытиями новых биологических видов. Книги немедленно стали чрезвычайно популярны: Акимушкин писал просто и «доверительно».

С 1960-х годов книги Акимушкина выходят регулярно. Некоторые из них были посвящены конкретным темам: так, «Куда и Как?» рассказывала об ориентации животных в пространстве, «Трагедия диких животных» – о вымирающих видах и их истреблении, «Невидимые нити природы» была посвящена вопросам экологии. Были книги о конкретных видах – «Первопоселенцы суши» о пауках и другие. Наконец, были и книги по «общим вопросам» – «Занимательная биология», «Причуды природы».

Параллельно с работой над научно-популярными книгами Акимушкин пишет сценарии для научно-документальных фильмов. Еще одно направление его деятельности – книжки для самых маленьких: «Жила-была белка», «Жил-был бобр», «Жил-был ежик», «Животные-строители», «Кто без крыльев летает?», «Разные звери», «Чем кролик на зайца не похож» и многие другие. Здесь писатель тоже нашел свой подход, используя приемы, характерные для путешествий и сказочной литературы.

Заслуги Игоря Акимушкина были признаны как научным, так и литературным сообществом. В 1971 году он становится лауреатом премии Всесоюзного общества «Знание», а в 1979 году был принят в Союз писателей СССР.

Игорь Акимушкин скончался в Москве 1 января 1993 года, похоронен на Николо-Архангельском кладбище.

Чем знаменит

Плодовитый и массово читаемый популяризатор биологии для всех возрастов, книги которого привили интерес к этой науке не одному поколению школьников. Акимушкина выделяла не только интригующая манера повествования, но и сочетание профессиональной эрудиции с широкими познаниями в искусстве, истории, мифологии. Особую ценность в СССР имело то, что Акимушкин широко пользовался зарубежными источниками, благодаря чему многие факты русскоговорящие читатели впервые узнавали из его книг.

О чем надо знать

Opus magnum Акимушкина – шеститомная серия «Мир Животных», начало которой было положено в 1971 году. Книги серии, выходившей в «Молодой гвардии», отличались обилием фотографий и необычным на то время дизайном, ставшим со временем практически стандартным: основной текст был набран крупным шрифтом, цитаты и дополнительные сведения – более мелким. На широких белых полях располагались рисунки. Все это способствовало более легкому «усвоению материала», и так вполне доступного благодаря ясному языку Акимушкина. В содержательном отношении основной упор был сделан на поведение животных – издательство даже «предупреждало» читателей: «морфологии, систематике будет уделено мало места, а поведению животных и зоопсихологии – много».

В 1998 году вышло переиздание «Мира Животных» – на этот раз в 4-х томах. В оформлении книги были добавлены цветные фото, но рисованные иллюстрации первого издания были исключены.

Прямая речь

О месте человека среди животных: «Трон человека как венца творения, на который он вознес себя не без помощи религии и частично науки, ныне зашатался. Дарвин доказал, что человек не создан богом для особых целей и особым путем, а просто произошел от обезьяны и потому представляет собой эволюционную случайность. Изучение поведения животных и другие новые методы (подсчет хромосом, сравнение антител крови и реакция отторжения чужеродных белков, более углубленные исследования эмбриологии и сравнительной анатомии) помогли систематике, древнейшей из зоологических наук, внести значительные коррективы в классификацию животного царства, которая казалась до сих пор так хорошо и надежно разработанной. В результате человека вместе со всеми приматами переместили с высших ветвей эволюционного древа на низшие (разумеется, в пределах класса млекопитающих). А корова, баран и все полорогие оказались на верху этого древа!»

О месте человека среди животных – II: «Многие из нас вполне уверились в том, будто чувства глубокой привязанности, доброта, верность, товарищество, сострадание, любовь, наконец, все, что есть в нас хорошего, человеческого, свойственно в этом мире только нам. На долю остальных жителей планеты, не умеющих строить словесных утверждений себе на пользу (низших существ, заправленных для существования лишь инстинктами), остаются жестокие правила смертельной борьбы за выживание.

Но, продолжая недооценивать их, нашу родню, соседей и равноправных обитателей Земли, мы лишь теряли драгоценное время, не познавая чего-то очень важного в механике природы.

Между тем факты, протестующие против традиционных претензий человека на исключительное место в мире, множатся с каждым днем. Их уже столько, что качнулись весы».

Об охране природы: «Люди всегда любили деревья, траву, цветы, зверье, птиц. Но раньше любовь как бы дремала, убаюканная сознанием неисчерпаемости окружающего богатства. Теперь же, когда рост городов все ощутимей притесняет леса, и мы, оказавшись однажды в этих лесах, напрасно мечтаем встретить медведя, волка, оленя, рысь и даже зайца, наша великая любовь к Природе проснулась. Она разбужена не менее сильным чувством – ответственностью. Ответственностью за то, чтобы жили и процветали звери и птицы, чтобы тучнели рыбы, чтобы трепетала листва на ветвях, чтобы цвели цветы. Трудная задача стоит перед человечеством. И надо честно признаться: наш век, славный грандиозными достижениями цивилизации, оказался неподготовленным для ее решения. <…> Короче говоря, век у нас такой, что, кто знает, неожиданной реальностью завтра может стать и охрана… комара».

4 факта об Игоре Акимушкине

В честь Игоря Акимушкина назван вид кальмаров Cycloteuthis akimushkini, описанный в 1968 годуКниги Игоря Акимушкина переведены на украинский (еще в СССР), польский и английский языкиПеру Акимушкина принадлежит 96 научно-художественных, научно-популярных и детских произведений о животныхОдним из рецензентов второго издания «Мира животных» был Николай Дроздов

Материалы об Игоре Акимушкине

Кто вы – Игорь Акимушкин? Ко дню рождения великого популяризатора

Статья об Игоре Акимушкине в Википедии

Книги Игоря Акимушкина

Игорь Акимушкин. Мир животных