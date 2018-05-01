Минобороны Украины рассказало, когда ВСУ начнут работать с «Джавелинами»

Практическая подготовка расчетов противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» (Javelin) в Вооруженных силах Украины начнется уже 2 мая.

Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак на своей странице в Facebook.

«Это решение (поставки США ПТРК „Javelin“ в ВСУ — ред.) позволит приступить от теоретической к практической подготовке наших расчетов „Джавелин“, которые начнутся 2 мая на базе учебных центров Вооруженных сил Украины и создать мощный противотанковый резерв», — написал он.

Министр также выразил благодарность президенту Украины Петру Порошенко за «титанические усилия для получения противотанковых комплексов Джавелин» и лидеру США Дональду Трампу за «положительное решение, которое позволило существенно повысить обороноспособность Украины и обеспечить украинских военнослужащих современным вооружением».