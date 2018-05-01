На Харьковщине в детей бросили «коктейль Молотова»

Полиция задержала 61-летнего жителя села Доброволье (Близнюковский район, Харьковской области), бросившего бутылку с «коктейлем Молотова» в беседку, где находилась 13-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

«Сосед потерпевшей бросил стеклянную бутылку с зажигательной смесью в летнюю беседку, в которой находилась 13-летняя девочка. В результате происшествия ребенок получил ожоги спины и правого плеча. В настоящее время состояние ее здоровья удовлетворительное», – сообщили в полиции.

Установлено, что мужчина зашел во двор соседского дома, где играли пять детей. Ему не понравилось, что там громко играет музыка и шумно. В связи с этим, он бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону летней беседки. Кроме 13-летней девочки, никто из детей не пострадал.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 2, 5 ч. 2 ст. 115 (Покушение на убийство) УК Украины. Мужчина задержан.

Напомним, в феврале во львовское отделение Сбербанка бросили «коктейль Молотова».

Фото: пресс-служба Нацполиции