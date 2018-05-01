На трассе Симферополь-Евпатория произошло масштабное ДТП

В Крыму на трассе Симферополь-Евпатория во вторник, 1 мая, произошло ДТП с участием частного микроавтобуса Форд и автомобиля Шкода Рапид, в результате чего пострадали по меньшей мере девять человек. Об этом со ссылкой на крымских спасателей сообщает Крым Реалии.

«Двое детей в тяжелом состоянии доставлены в отделение анестезиологии и интенсивной терапии (в больницу в Симферополе — ред.). Еще двое находятся в травматолого-ортопедическом отделении и хирургии, один ребенок помещен в нейрохирургическое отделение», — говорится в сообщении.